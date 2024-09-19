湖南省財政廳廳長劉文杰意外去世終年58歲　內媒：或涉及刑事案件

內媒《經濟觀察網》引述知情人士報道，9月19日上午，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。此事或涉及刑事案件。



湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

報道指，9月19日下午，包括劉文杰的同事在內的多位知情人士告知了《經濟觀察網》這一消息。

根據公開資料，劉文杰1966年10月生，湖南婁底漣源人。她在湖南省財政廳工作多年，歷任財政廳行政政法處助理調研員、行政政法處副處，機關黨委專職副書記，廳機關黨委辦公室主任、工會主席；人事教育處處長；財政廳黨組成員、總經濟師；財政廳黨組成員、副廳長；黨組成員、副廳長，湖南省紀委常委等職。2020年，劉文杰轉任湖南省統計局黨組書記、局長。2022年12月，她又回到財政廳，任廳長。

一位劉文杰的昔日同事表示，劉文杰非常認真敬業，幾乎每天在辦公室工作到晚上11點。

另一位與劉文杰熟悉的當地官員亦表示，其與劉文杰熟識多年，劉的口碑很好，自己很尊敬她。