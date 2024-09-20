中國倡導「原子造福全球南方」理念　首度寫入國際原子能機構決議

國際原子能機構（IAEA）第68屆大會9月19日一致通過由「77國集團和中國」共同提交的《加強國際原子能機構技術合作活動決議》。該決議首次將「全球南方」理念寫入其中，強調機構秘書處應支持成員國加強技術合作，並呼籲發達國家為發展中國家提供更多資源支持，以促進「全球南方」國家和平利用原子能，加快實現可持續發展目標。



央視報道，中國常駐國際原子能機構代表李松大使在大會上發言表示，技術合作決議對於廣大發展中國家來說至關重要，發展是解決全球挑戰的關鍵。中方在決議磋商過程中提出了「原子造福全球南方」（Atoms For Global South）的理念，這一倡議獲得廣大發展中國家的支持，強調「全球南方」國家對於和平利用核能及核技術的迫切需求。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫在2023年金磚國家峰會期間拍攝合照。（Reuters）

李松進一步指出，2024年是中國加入國際原子能機構的第40周年。中國宣布開放12個核科研基礎設施，供「全球南方」和世界各國共享，這將成為中國與國際社會共促技術創新、共謀發展合作的重要舉措。中國將積極推動與IAEA及成員國之間的全方位合作，為實現機構「原子用於和平與發展」的宗旨貢獻更多力量。

為更好支持「全球南方」合作，習近平在6月28日舉辦的和平共處五項原則發表70周年紀念大會宣布，中方將設立「全球南方」研究中心，並提供10萬個研修培訓名額。（中國外交部）

「77國集團和中國」輪值主席國哥倫比亞在大會上指出，國際原子能機構應該促進全球和平利用核技術，滿足發展中國家經濟社會發展的需求，並反對任何國家對發展中國家利用核技術和展開國際合作設置人為障礙。