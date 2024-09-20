國航C919疑滑回排除故障換飛空客　資深機長：正常現象

內媒《大風新聞》報道，9月22日，有網友拍片指國航CA1507航班原定使用C919大飛機執飛，因滑回排除故障而換乘空客A320。一位資深機長表示，C919作為國產大飛機，技術非常成熟，有故障滑回換機很正常。



國航C919疑滑回排除故障換飛空客。（影片截圖）

乘客亦在點評中稱需換機。（航旅縱橫截圖）

影片顯示，客艙內旅客背起行李正在下機。航班廣播則稱：「我們的工程師正在排查故障，如果需要取消航程，請與我們地面人員聯繫。」有網友表示，北京首都國際機場國航航C919飛機CA1507航班需要滑回排查故障，「因為換成了空客A320。」

「航旅縱橫」APP顯示，CA1507航班9月22日由空客A320-232（窄體機）執飛，里程共1178km。亦有幾名旅客在出行點評中提及「技術故障」「飛機故障」等詞語。

航旅縱橫顯示的航班信息，延誤2小時到達。（航旅縱橫截圖）

航旅縱橫顯示的航班信息，由空客320執飛。（航旅縱橫截圖）

乘客亦在點評中稱需換機。（航旅縱橫截圖）

國航客服回應

對於CA1507滑回排除故障，國航客服解釋稱，「通過系統查詢顯示的是因為國航的原因，航班延誤了，通過查詢發現航班發生過不正常。通過現有記錄查詢不了為什麼換機型，整體上是因為國航原因導致延誤。」

客服還稱，「目前得到的通知是，C919國產大飛機從9月份，也就是從這個月才開始執飛的。」

乘客亦在點評中稱需換機。（航旅縱橫截圖）

資深機長回應

對此次事件，一位資深機長稱：「中國民航客機在滑出之後又滑回更換其他飛機，這對整個航空公司可以說是屢見不鮮。」

這位資深機長還表示，滑回可能有多種原因，「主要是根據航空公司的日常調配，或者飛機故障，包括飛行機組的原因等等，都有可能導致滑回換飛機，這個是可以理解和接受的。」

點評可見此前該航線曾由C919執飛。（航旅縱橫截圖）

這位機長補充解釋稱，「由於這次是運營不久的C919飛機，這只是C919開始大規模運行的初期，所以可能大家會提高關注度，其實有故障滑回，換飛機的話也是很正常的。C919具有中國自主知識產權的大飛機，技術上都非常成熟，我相信不會是什麼大故障。」