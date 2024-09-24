商務部宣布：對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查

據商務部消息，9月24日，不可靠實體清單工作機制關於對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查的公告發布。



當局指，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第五條和第六條等有關規定，根據有關機構的建議、舉報，決定對美國PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題啟動調查。

公告提及四點，一是美國PVH集團應在公告公布之日起30天內，向不可靠實體清單工作機制辦公室，提供說明近3年內是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題的書面材料及證明資料，以及調查機關需要的其他資料。二是調查期間，美國PVH集團可向不可靠實體清單工作機制辦公室陳述、申辯。

三是不可靠實體清單工作機制辦公室依法採取詢問當事人、查閱或者複製相關文件、資料以及其他必要的方式，對PVH集團開展調查，PVH集團及有關企業應予以配合。四是調查期間，任何單位和個人可向不可靠實體清單工作機制辦公室反映美國PVH集團違反正常的市場交易原則，針對涉疆產品，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等情況，並應提供相關證據。