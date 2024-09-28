青海一村疑發生毒氣洩漏　一家五口接連暈倒死亡　官方介入調查

近日，有網民在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏，自己家中有5人去世，引發關注。周六（28日），據格爾木市西城區政府官方人士透露，目前當地正在排查是何種氣體泄漏，調查村民中毒的原因。



據知情人、死者親屬王先生（化姓）介紹，周二（24日）傍晚，劉爺爺在自家廁所突然暈倒，被緊急送往醫院就診。可在院期間，劉爺爺的兒子接到家人來電，得知奶奶也暈倒，於是又立即折返救人。之後，劉爺爺的妻子、兒子、兒媳及女兒、外孫女接連暈倒，「一個人暈倒，另一個人進屋救人，但進去一個暈倒一個」。後來，現場傳出一股刺鼻的氣味，眾人需閉氣跑進屋內把暈倒的5人抬出。最終，除了劉爺爺，其他5名親屬均不幸身亡。

網民在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏。（網上圖片）

另一名知情人、劉爺爺的侄孫女劉女士表示，其父當時有份入屋救人，事後感覺頭暈。事後，她得知，事發時劉爺爺家附近幾十米都能聞到刺鼻氣味，初步懷疑是有毒氣體通過下水道從馬桶蔓延出屋內。王先生、劉女士均表示，村內還有其他村民出事，但具體情況暫不掌握。至於氣體具體是什麽，當地相關部門暫無定論。目前，鹽橋村附近的道路已封閉管制，村民已被轉移到其他地方。

周五（27日）晚，格爾木市住房和城鄉建設局工作人員證實事件，並透露「領導下去調查了」，但不清楚詳情。格爾木市殯儀館工作人員表示，接收到一具疑似因中毒死亡的遺體，尚未火化，正在走司法程序，但不確定是否來自鹽橋村。

周六，據格爾木市西城區政府相關部門消息，當局正在排查是何種氣體洩漏，並已對受影響區域的村民進行了集中安置，「不是整個鹽橋村受影響，就那一塊。據說是有刺激性味道，具體的（情況）不清楚。職能部門已經採取措施了，控制住了，相關行業的人員也已經去排查」。知情人士又稱，據了解該氣體已致多人傷亡，目前還有一人在醫院，但「應該沒什麽問題」。