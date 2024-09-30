廣州及上海調整樓市政策　放寬住房限購要求

金融管理部門此前宣布的一攬子房地產金融舉措，於9月29日加速落地，其中包括批量調整存量房貸利率、優化個人住房貸款最低首付款比例、完善商業性個人住房貸款利率定價機制、延長部份房地產金融政策期限、優化保障性住房再貸款有關要求等舉措。廣州及上海於同日公布調整措施，放寬住房的限購要求，並自30日起正式實施。



中國近日出台一系列政策，希望能活絡房產市場。（新華社/資料圖片）

上海公布調整措施，放寬住房的限購要求。（路透社/資料圖片）

廣州市人民政府辦公廳29日發布《關於調整我市房地產市場平穩健康發展措施的通知》，明確取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，自30日起正式實施。本次限購政策調整後，廣州本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。

另外，上海市住建委等六部門29日聯合印發《關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》，進一步調整優化上海市住房限購政策。

包括縮短非上海市戶籍居民家庭和單身人士購買外環外住房的要求，從需繳納社會保險或個人所得稅3年或以上的年限，調減為購房之日前連續繳納滿1年。同時亦優化貸款等政策，包括降低存量房貸利率，以及下調首付比例。其中購買首套住房的最低首付款比例，由「不低於20%」調整為「不低於15%」。