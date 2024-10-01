車CAM│19歲網紅女鐵騎士車禍亡　電單車高速撞私家車傷者爬地掙扎

9月30日，微博上傳出一則不幸消息。江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」遭遇車禍不幸離世，事發影片瘋傳。



江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」（左）。（微博）

涉事電單車以高速從右側車道超越其他車輛，不料在前方道路分岔處，一輛正欲匯入主道的私家車突然出現。由於電單車速度極快，未能及時避讓，兩車猛然相撞。（影片截圖）

不料在前方道路分岔處，一輛正欲匯入主道的私家車突然出現。由於電單車速度極快，未能及時避讓，兩車猛然相撞。（影片截圖）

私家車左側前部嚴重變形，而電單車則散落碎片，電單車上的司機及乘客遭受重創，其中一名女性被拋出十多米遠。（影片截圖）

私家車左側前部嚴重變形，而電單車則散落碎片，電單車上的司機及乘客遭受重創，其中一名女性被拋出十多米遠。（影片截圖）

碰撞發生後，電單車上的女性傷者試圖掙扎起身前行，但顯然因重傷無法支撐，最終倒地不起。（影片截圖）

碰撞發生後，電單車上的女性傷者試圖掙扎起身前行，但顯然因重傷無法支撐，最終倒地不起。（影片截圖）

碰撞發生後，電單車上的女性傷者試圖掙扎起身前行，但顯然因重傷無法支撐，最終倒地不起。（影片截圖）

事故現場的影片源自一輛路過車輛的行車記錄儀，記錄顯示時間為29日下午5時20分，地點位於一處省道上。

影片中，涉事電單車以高速從右側車道超越其他車輛，不料在前方道路分岔處，一輛正欲匯入主道的私家車突然出現。由於電單車速度極快，未能及時避讓，兩車猛然相撞。

這次撞擊力度巨大，導致私家車左側前部嚴重變形，而電單車則散落碎片，電單車上的司機及乘客遭受重創，其中一名女性被拋出十多米遠。

碰撞發生後，電單車上的女性傷者試圖掙扎起身前行，但顯然因重傷無法支撐，最終倒地不起。

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」過往曾多次因車禍受傷。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

江蘇19歲網紅女電單車騎士「石膏ProMax」。（影片截圖）

隨後，有自稱「石膏ProMax」朋友的人士在網絡上傳播了她已逝去的消息，並哀歎「願下輩子能慢行」。

但目前未知「石膏ProMax」事發時是否駕駛該電單車，還是作為乘客遇難。

根據資料，死者「石膏ProMax」在抖音平台上擁有超過7萬粉絲。從她以往的作品看，這並非是她首次出事故，她曾經駕駛一輛平治私家車撞到了圍欄，導致車頭受損；此外，四年前她就騎電單車摔斷過腿，當時還在評論區留言罵網友稱「評論區鍵盤俠知不知道什麼叫素質玩車」。

死者「石膏ProMax」在抖音平台上擁有超過7萬粉絲。（截圖）

自稱「石膏ProMax」朋友的人士在網絡上傳播了她已逝去的消息，並哀歎「願下輩子能慢行」。（截圖）