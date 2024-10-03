內地首部涉台文化立法上路　強調「同文同種」反對「文化台獨」

《福建省閩台關係檔案保護條例》本月1日正式實施，這是官方在文化領域針對台灣問題的首部專項立法，目的是反對「文化台獨」。根據福建省廣播影視集團旗下「今日海峽」的報道，該條例是貫徹中共中央和國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展的具體措施之一。



報道指出，《條例》強調閩台關係檔案的「特殊重要性」，透過收集、管理、保護和利用這些歷史檔案，來抵制「文化台獨」的言論和行為。報道表示，這項立法將加強兩岸文化的交流合作，用歷史證據來展示兩岸「同根同源、同文同種」的事實，並期望此舉能夠增進台灣民眾對中華民族的文化認同，進一步促進兩岸的融合發展。

福建省方面指出，《條例》保護的歷史檔案範圍廣泛，包含兩岸的族譜、家書、日記、口述記錄及民間信俗文化等，意圖最大限度地保護兩岸民間的共同文化記憶。當局鼓勵民間機構、港澳台民眾及海外僑胞參與歷史檔案的收集與捐贈，共同促進兩岸文化融合。

此外，報道也提到，今年8月舉行的「兩岸關係研討會」中，內地學者呼籲應嚴厲懲處推動「台獨史觀」的機構與個人，並強調官方將在歷史文化領域上加大力度反擊「文化台獨」。