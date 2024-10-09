A股｜新股民入市遇大跌　內地5大券商集體致信：莫著急，搶快錢

國慶假期前，內地A股暴漲讓不少新股民看到市場希望，在假期期間開戶準備入市。根據中國結算的安排，對於10月1日至10月8日提交申請的新開證券賬戶，於今日（9日）起可用於交易。然而A股第一批新股民入市第一日，就遭遇A股收市大跌。

內地5大券商中信證券、國信證券、國金證券、中金財富證券、廣發證券在新股民入市入市前夜，致信新入市的投資者，有券商建議，「莫著急，走穩些」，有券商提出「適合自己的，才是最好的」，還有券商表示「市場起飛時，坐穩扶好更為重要。」提醒股民勿抱著「搶快錢」心態入市。



中信證券發布《致首次入市的新朋友》一文中稱，A股最難熬的時光已經過去，信心正在重聚，各類標的又多處於估值底部，行情剛剛啟動不久，確實是一個比較舒適的入場窗口。選擇在這個時候開戶，是幸運的，也是幸福的。說幸運，是因為牛熊切換本是常態，全球市場皆如此。說幸福，是因為大勢相對明朗且向好時，即可順勢而為，相對容易上車。

國金證券寄語新投資者，如果對於市場和投資了解還不深入，請一定牢記：「風險=收益」，雖然「風浪」越大「魚」越貴，但是風險也會變高。對短期高收益的博取等同於賭博，不如考慮放平心態，放長線、累收益。

此前A股暴漲吸引不少新股民開戶入市。（視覺中國）

廣發證券發表了題為《如果你也為A股動心——入市前看看這些，讓投資路走得更穩》的文章。文中稱：「了解自己是投資的第一步。你需要清楚自己的財務狀況、風險承受能力和投資目標。不要抱著『搶快錢』的心態入市。投資前做好資金規劃，理性投資。」

多家券商均建議新股民做好財富規劃，明確投資目標，做好資產配置、分散風險。

中信證券表示，市場漲跌輪動是常態，保持在場才能不錯過每一輪上漲的紅利。保持在場的資本是什麽？就是用輸得起的錢，保持倉位。永遠要用閒錢投資，不要讓投資反噬生活。

國信證券表示，博短線等同於賭博，它可能會帶來短暫的興奮和利益，但更可能的是長期的損失。一輪牛市中，新入市的投資者，需要一開始就明確自己的投資目標和可投金額，切不可隨著市場的升溫不斷調高自己的預期目標並追加資金，然而牛市終會結束，從小打小鬧嘗甜頭開始，到重倉套牢在頂部結束的教訓太多，也太深刻了。

2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

國金證券建議，要分散投資，賺趨勢的錢，表現再好的市場到了特定行業的ETF和個股都會存在漲跌幅的差異，通過組合投資雖然可能沒有那麽高的收益，但是也可以分散風險，勝率高一些。還要平衡投資，保持體面地在場。盈虧是常態，保持在場才能把握住每一輪上漲的機會。

中金財富詳細提出，首先，把財富規劃作為開啟投資的第一步。不妨把手里的錢劃分出長錢、短錢、活錢，讓這不同投資期限、不同風險偏好的三筆錢分別放到最適合它的地方。其次，回歸資產配置的初心。多元化、分散化、長期化的配置，讓我們在市場低迷的時候擁有逆向而行的勇氣；在市場狂歡的時候擁有理性冷靜的定力，讓我們在穿越周期時更加泰然從容。第三，別忘了動態跟蹤也很重要。做好動態跟蹤、敢於動態調整，能夠讓我們在關鍵時刻審慎評估機會、準確識別風險，既有能力迅速行動，也有底氣應對波動。