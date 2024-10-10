林友涉21年前瑞典殺害妻子及鄰居　近日在華被捕　疑為王思聰舅父

21年前，瑞典發生了一件駭人聽聞的謀殺案：一名瑞典女子和她的鄰居被殺，疑犯是該女子的中國丈夫林友。21年後，據瑞典媒體9月15日報道，林友目前已因涉嫌謀殺罪在中國被捕。多個內媒報道指，林友疑似為王思聰的舅父，也即是萬達集團董事長王健林的舅子。



據瑞典媒體9月15日報道，林友目前已因涉嫌謀殺罪在中國被捕。（網絡圖片）

林友及其遇害的前妻。（網絡圖片）

一名瑞典女子和她的鄰居被殺，疑犯是該女子的中國丈夫林友。（網絡圖片）

一名瑞典女子和她的鄰居被殺，疑犯是該女子的中國丈夫林友。（網絡圖片）

據瑞典媒體報道，受害者家屬收到來自中國警方的郵件，詢問調查相關信息；上述消息已得到瑞典檢方的證實。

據此前報道，2003年3月18日瑞典女子維羅妮卡與父母失去聯繫，警方調查後懷疑其丈夫林友是兇手並認為林友同時與兩宗謀殺案有關。

2003年，林友的妻子維羅妮卡和鄰居唐先生遇害並遭肢解。瑞典警方的深入調查將嫌疑目標鎖定在林友身上，一份長達4000頁的調查報告詳細記錄了林友涉嫌僱傭殺手張建松行兇的證據。

然而，林友在此期間已逃回中國，瑞典警方雖於2005年赴華調查，卻無功而返。案件中，殺手張建松的失蹤也引發了警方對林友更深的懷疑。

直到2014年，林友在英國轉機時因人臉識別技術暴露身份，被引渡至瑞典受審。然而，因證據鏈瑕疵，陪審團雖然一度認定其有罪，判決隨後卻被推翻，原因是發現陪審團成員可能洩露信息。

隨後，林友重獲自由，但疑點並未消散，同年其第二任妻子林琳在泰國神秘溺亡，所有線索再次指向他。林友迅速處理後事並返回中國，不久又開啟了新生活。

林友最新的被捕消息傳出後，維羅妮卡與林友之子接受採訪時稱「不想讓父親死」。（影片截圖）

有媒體報道稱，林友疑似王思聰的舅舅。最新的被捕消息傳出後，維羅妮卡與林友之子接受採訪時稱「不想讓父親死」。