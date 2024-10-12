網紅東北雨姐虛假宣傳被罰165萬　涉售｢驗不到紅薯成份｣紅薯粉條

內地網紅「東北雨姐」涉嫌虛假宣傳被調查，結果顯示其所推廣售賣的「紅薯粉條」中檢測不到紅薯成份，反而檢測出木薯成份，當局遂決定對其作出沒收違法所得和罰款合共165萬元人民幣的行政處罰。



網紅「東北雨姐」涉嫌虛假宣傳被罰165萬元人民幣。（央視新聞）

據央視報道，遼寧省本溪縣市場監督管局針對「東北雨姐」直播帶貨中存在的有關問題調查顯示，「東北雨姐」與朝陽縣六河粉條製造有限公司簽訂《直播推廣服務協議》，為六河公司直播推廣紅薯粉條。

經檢驗，「東北雨姐」直播推廣的紅薯粉條送檢樣品未檢出紅薯源性成份，檢出木薯源性成份，其他檢驗項目符合食品安全標準要求。

本溪縣市場監督管局指出，「東北雨姐」在直播中宣稱紅薯粉條「除了紅薯澱粉、飲用水、食用明礬，沒有亂七八糟的」、「質量雨姐給你把控」等，與事實不符，屬於作虛假或者引人誤解的商業宣傳。

本溪縣市場監督管局指出，因紅薯粉條生產企業在外市，按照地域管轄原則，將相關線索移送屬地相關部門核查處理。（央視新聞）

網紅「東北雨姐」涉嫌虛假宣傳被罰165萬元人民幣。（網上圖片）

本溪縣市場監督管局依據內地相關法例規定，擬決定對雨姐傳媒作出沒收違法所得和罰款合共165萬元的行政處罰。同時責令雨姐傳媒暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。

本溪縣市場監督管局還指出，因紅薯粉條生產企業在外市，按照地域管轄原則，將相關線索移送屬地相關部門核查處理。