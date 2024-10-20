深圳市政協副主席王幼鵬落馬被查　曾任市規劃和自然資源局長

據廣東省紀委監委10月20日消息：深圳市政協黨組成員、副主席王幼鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，今年59歲的王幼鵬曾任深圳市規劃與國土資源局城市設計處負責人，深圳市規劃與國土資源局南山分局局長，深圳市規劃局濱海分局局長，深圳市規劃局黨組成員、副局長，深圳市規劃和國土資源委員會黨組成員、副主任等職。

深圳市政協黨組成員、副主席王幼鵬。（網絡圖片）

2010年，王幼鵬任深圳市龍崗區委常委、副區長，2011年1月任常務副區長。2011年11月，他任深圳市政府副秘書長，2012年任深圳市規劃和國土資源委員會（市海洋局）黨組書記、主任（局長），2019年1月任深圳市規劃和自然資源局黨組書記、局長、一級巡視員。

2021年5月，他任深圳市政協副主席，並繼續兼任深圳市規劃和自然資源局黨組書記、局長，至2023年11月卸任。

官場積弊：深圳多名官員落馬

深圳過去是改革開放的先行者，如今成了社會主義先行示範區。但自18大以來深圳有多位官員落馬，從「塌方式腐敗」險情預警到兩位退休官員接續墜樓，至今年3月14日深圳原副市長黃敏被查，暴露出深圳官場積弊已久。

廣東省深圳市委原常委、市政府原副市長黃敏。（深圳讀特）

不過從另一角度看，官員接連落馬也反映出中央反腐政策的成功，顯示中央清除積弊的決心。深圳能否承擔起社會主義先行示範區這一歷史使命，並在推進粵港澳大灣區建設牽引全面深化改革開放上取得新突破，考驗着深圳的官員。要強化治理管理，必須從治理現代化抓起。