天津肯德基涉隱瞞轉基因大豆油　多間門店被立案調查

天津多家肯德基門店因使用轉基因大豆油進行食品加工，卻未按規定向消費者明示，近期遭到市場監管部門立案調查。根據《食品安全法》的相關規定，經營轉基因食品需顯著標示，保證消費者的知情權和選擇權。執法人員在天津市河西區的一家肯德基門店查獲了用於烤製食品的轉基因大豆油，並當場封存扣押。



內媒《觀察者網》報道，根據市場監管部門進行的暗訪發現，部分店員對於是否使用轉基因食品的詢問，要麼給出模糊答覆，要麼堅決否認。在天津市多地，市場監管部門已展開調查，類似案件的違規行為已經在其他城市出現並受到了相應處罰。

市場監管執法人員發現，河西區這家肯德基門店使用的「陽光牌」大豆油，標示為轉基因大豆製作，且未在店內顯著標示告知消費者。據店員透露，該油主要用於烤製食品防黏，如早餐中的烤製肉類、烤雞翼等產品。執法人員表示，根據《食品安全法》規定，使用轉基因食品未明示的行為，將面臨罰款與物品沒收。

與此同時，《觀察者網》記者在其他兩家肯德基門店進行暗訪，發現店員對轉基因食品的詢問多數含糊不清。在一間郊區門店，當記者詢問是否使用轉基因食品時，店員堅稱店內使用的是「家用油」，否認是轉基因產品。而在市區的一家門店，店員則表示不清楚所用產品是否為轉基因，需詢問廠家。

市場監管部門表示，天津多家肯德基門店涉嫌違反《食品安全法》，該案件已進入立案調查程序，並將繼續關注該品牌在其他區域的經營情況。對於類似案件，貴州等地已對餐飲企業進行過行政處罰，對違規企業處以罰款和沒收違法食品及相關設備。