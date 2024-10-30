直播｜神舟十九號10月30日凌晨4時27分順利發射升空

10月30日，凌晨1時15分神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。乘組包括1名第二批航天員和2名第三批航天員，其中，航天員宋令東、航天員王浩澤為首次執行飛行任務的90後。兩人也在登艙前喊出「我們90後也到了！」



神舟十九號載人飛行任務瞄準10月30日凌晨4時27分發射。三位航天員分別是蔡旭哲、宋令東及王浩澤。其中，蔡旭哲擔任指令長；王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性。



10月30日凌晨4時47分酒泉衛星發射中心宣布神舟十九號進入預定軌道，發射任務圓滿成功。



10月30日，凌晨1時15分神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。（01直播）

三位航天員分別是蔡旭哲（中）、宋令東（右）及王浩澤（左）。其中，蔡旭哲擔任指令長；王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性。（01直播）

民眾夾道歡迎。（01直播）

王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性。（01直播）

三位航天員向群眾揮手。（01直播）

三位航天員向群眾揮手。（01直播）

神舟十九號航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤（左）。（新華社）

航天員宋令東、航天員王浩澤為首次執行飛行任務的90後。兩人也在登艙前喊出「我們90後也到了！」(01直播)

三人進行入艙前的準備和檢查。（01直播）

三人進行入艙前的準備和檢查。（01直播）

宋令東俏皮送出飛吻。（01直播）

神舟十九號航天員王浩澤活潑地比出愛心。（01直播）

神舟十九號發射前一分鐘。（01直播）

神舟十九號載人飛行任務10月30日凌晨4時27分順利發射成功。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

據了解，十九乘組將開展86項空間科學研究與技術試驗。發言人介紹，神舟十九號乘組飛行期間，將重點圍繞規劃中的「太空格物」主題，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，開展微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等86項空間科學研究與技術試驗，預計在基礎理論前沿研究、新材料製備、空間輻射與失重生理效應機制、亞磁生物效應及分子機制等方面取得一批科學成果。

神舟推進艙外攝像機。