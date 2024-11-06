美國大選結果｜學者：特朗普或聯合俄羅斯歐洲日本印度壓制中國

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選各州陸續出結果，哈佛大學政治學博士、上海外國語大學傑出教授黃靖日前在內媒觀察者網撰文，分析特朗普勝選後在新任期的對外政策，提到如果特朗普聯合俄羅斯打壓中國，中國的安全環境將極大地惡化。



圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

黃靖的文章在10月28日刊出。文章稱，在對外政策上，特朗普/萬斯團隊明顯要將所有的壓力聚焦於他們認為是主要對手的中國。為此，他們不惜決絕地停止俄烏戰爭。

如果特朗普/萬斯團隊能夠滿足以下三個條件：烏克蘭中立、歐洲獲得俄羅斯不再「侵略」擴張的安全保障、俄羅斯願意就其佔領的東烏克蘭領土的合法化進行談判（但絕不撤出），他們就能如其所願地以停火談判方式結束俄烏衝突。

在這樣的情形下，戰略利益的驅使必將導致美俄關係的緩和，甚至重歸於好。事實上，特朗普和萬斯都曾公開表示美國應該「聯合俄羅斯」打壓中國。一旦出現如此局面，中國的安全環境將極大地惡化。

文章推論，一方面，日本將擺脫同時與中俄為敵的戰略困境，右翼勢力主導下的日本將更無後顧之憂地加入美國打壓中國的行動中。

另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）一直與俄羅斯保持密切聯繫，並對中國有所節制。一旦美俄和好，印度將更緊密地擁抱俄羅斯，而對中國的姿態則必將趨向強硬。

11月4日，美國北卡羅萊納州洛里（Raleigh），特朗普舉行競選活動，在台上做出姿勢動作。（Jonathan Drake／路透社）

不排除再現列根+戴卓爾2.0現象

此外，特朗普重返白宮的同時，極右勢力也將在歐洲得勢。歐洲極右勢力也在中國問題上也持相同的強硬立場。在俄烏衝突這一美俄之間的根本糾結被解除之後，不排除再現上世紀八十年代列根/戴卓爾聯手壓制蘇聯的局面。而這一次，他們要打壓的是他們共同的「制度性競爭對手」（systemic rival）——中國。

因此，特朗普上台將對中國造成的困難局面並非僅僅是加稅和「貿易戰」。畢竟，這些只是特朗普討價還價的籌碼，並不能改變中美兩國在經濟上都不可逆轉地嵌入了同一個世界的事實。一旦出現以上兩個惡劣局面，中國將在這場競爭中面臨極為嚴峻的外部環境。