美國大選｜大陸學者：特朗普不願花錢為台灣買單　極可能棄而不管

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】特朗普稍早自行宣布當選，有大陸學者接受台媒採訪時表示，未來在「台灣問題」上面，美國恐怕不會為「台獨」衝動買單，可能形成「中美共管」，或美國不管的局勢。



2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話後，親吻妻子梅拉尼婭（Melania Trump）。（Reuters）

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》採訪時分析，觀察特朗普選舉期間一系列演講談話，未來新上任後，美國朝向收縮的態勢，不會把精力放在「烏克蘭問題」或「台灣問題」上面，而是著重美國內部事務。

李振廣指，「即使美國還是有一部分保守派議員支持『台獨』，對於某些搞台獨分裂的人要好好思考，美國或是特朗普是否有心情繼續應付（打台灣牌）？會不會為他們（台獨）政治衝動買單？民進黨想『挾洋自重』可能碰到困難，這種可能性是有的。」

李振廣也指，「依照特朗普善變性格，未來可能是『中美共管』，也有可能是美國棄而不管，我覺得這種可能性是有的，這種可能性還不小，賴清德恐怕要自己管自己。」

李振廣也分析，「中美共管」是需要美國有意願去管台灣，特朗普的「新孤立主義」是從國際事務和地區事務脫身，他不願意花美國的錢為台灣買單，極有可能棄而不管。「因此，中美共管或美國不管機率都有可能。」

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

學者：特朗普會加大力度打台灣牌

南京大學台研所所長劉相平則指出，「站在特朗普角度，肯定把台灣當成籌碼向大陸喊價，去獲取美國利益最大化。只要大陸沒有達到他的要求，特朗普會加大力度打『台灣牌』，謀取更大利益。」

劉相平進一步解釋，即使利益放眼前，特朗普也不會支持「台獨」，也不會支持「統一」，這樣台灣牌就不好打了，「特朗普絕對不會把台灣全部都放掉，支持兩岸統一，大陸方面絕對沒有任何這方面的幻想。」