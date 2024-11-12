01直播珠海航展開幕　俄羅斯隱型戰機蘇-57上演中國首秀

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）今日（12日）起一連6日在珠海舉行。



本次航展中，殲-35A、殲-20、殲-15T，以及「九天」無人機等中國先進戰機將集體亮相；俄羅斯隱型戰機蘇-57也會帶來中國首秀。此外，中國海軍陸戰隊員將首次出現在航展，帶來訓練演示。



上午10時20分，有62年歷史的中國空軍八一飛行表演隊率先為珠海航展拉開帷幕，首次換裝殲-10C後進行飛行表演。半個多小時的飛行表演中，八一飛行表演隊展示了橫滾、交叉飛行、加力垂直上升等高難度動作。

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上午11時左右，中型隱身多用途戰鬥機殲-35A正式亮相中國航展，首次進行飛行展示，標誌著正式入列中國空軍，加入隱型戰機隊。

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本次航展，殲-35A、殲-20和蘇-57中俄三款隱身戰機首次同台亮相備受關注。其中中型隱身多用途戰鬥機殲-35A的公開，意味著中國空軍成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

軍事專家王明志表示，這是人民空軍在裝備建設中取得的重大成就。隱身飛機加入空軍的裝備系列，標志著中國空軍主幹裝備已經進一步加速向隱身方向進行轉型。

此外，殲-20是中國裝備的第一種有人駕駛隱形戰鬥機，原型機在2011年首飛。2016年11月，殲-20戰機在第十一屆中國航展上首次公開亮相。2017年，中國國防部發言人正式宣布殲-20已經批量交付部隊。

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11點25分，運油-20開始做飛行展示。運油-20是中國自主研發的首款大型加油飛機，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務，是當之無愧的「力量倍增器」，是提升軍用飛機作戰能力的重要因素。據介紹，本次航展中，觀眾可進入運油20的貨倉和座艙參觀。

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上午11時40分，紅鷹飛行表演隊8架飛機同時起飛，空中上演絕美特技表演。

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上午12時15分左右，中國空軍主力機型之一殲-16進行飛行表演，展示垂直拉起等高難度動作。殲-16是中國沈陽飛機公司在殲-11BS戰鬥機基礎上發展研制的四代半雙座雙發多用途戰鬥機，於2011年10月17日在沈陽首飛，2013年初正式公開。

2024年9月，央視專題片《淬火》，首次公開了南部戰區空軍的殲-16攔截驅離外軍P-8A偵察機的現場畫面，解放軍戰機使用拋射熱焰彈和箔條彈驅趕敵機的畫面也是首次公開。

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上午12時25分左右，俄羅斯隱型戰機蘇-57帶來飛行表演，上演中國首秀。垂直起降、盤旋上升、俯衝、落葉飄，蘇-57在珠海航展表演高難度動作。

蘇-57戰機是俄羅斯空天軍裝備的第一款隱身戰機，其原型機T-50於2010年1月首飛成功。2020年正式列裝首架量產蘇-57戰機。值得一提的是，蘇-57已經參加實戰。2022年5月，俄羅斯媒體稱，俄軍已經在俄烏沖突中使用蘇-57戰機。

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珠海國際航展中心飛行表演時刻表▼