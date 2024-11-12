01直播珠海航展開幕　殲-35A等戰機集體亮相　蘇-57上演中國首秀

第十五屆中國航展（全稱中國國際航空航天博覽會）今日（12日）起一連6日在珠海舉行。



本次航展中，殲-35A、殲-20、殲-15T，以及「九天」無人機等中國先進戰機將集體亮相；俄羅斯隱型戰機蘇-57也會帶來中國首秀。此外，中國海軍陸戰隊員將首次出現在航展，帶來訓練演示。



上午10時20分，中國空軍八一飛行表演隊率先為珠海航展拉開帷幕。

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本次航展，殲-35A、殲-20和蘇-57中俄三款隱身戰機首次同台亮相備受關注。其中中型隱身多用途戰鬥機殲-35A的公開，意味著中國空軍成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

軍事專家王明志表示，這是人民空軍在裝備建設中取得的重大成就。隱身飛機加入空軍的裝備系列，標志著中國空軍主幹裝備已經進一步加速向隱身方向進行轉型。

此外，殲-20是中國裝備的第一種有人駕駛隱形戰鬥機，原型機在2011年首飛。2016年11月，殲-20戰機在第十一屆中國航展上首次公開亮相。2017年，中國國防部發言人正式宣布殲-20已經批量交付部隊。

珠海國際航展中心飛行表演時刻表▼