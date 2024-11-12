10月內地消費市場回暖　線下消費熱度指數同比增長8.2%

據央視財經今日報道，10月內地份線下消費活力持續改善，生活服務消費增速回暖，居民消費潛力和動力不斷釋放，帶動零售企業經營活力持續向好。



國家信息中心最新數據顯示，10月份，線下消費熱度指數同比增長8.2%，較上月提升2.9個百分點，線下消費熱度回升，且增速連續兩個月穩步提升。生活服務消費熱度指數同比增長12.7%，增速較9月上升1.7個百分點。其中住宿業、休閒娛樂業、餐飲業分別同比增長17.9%、14.5%、12.2%。

10月份，內地線下消費熱度指數同比增長8.2%。（視覺中國）

在「以舊換新」政策的帶動下，10月份，家電網絡零售額同比增長40.2%，增速連續2個月超過40%。綜合各平台數據顯示，10月份，西南地區參與3C數碼產品以舊換新增長顯著，微單相機、運動相機、學習機的增長均超兩倍。

中國商業聯合會最新數據顯示，11月份，中國零售業景氣指數為51.0%，同比上升0.2個百分點。其中，商品經營類、租賃經營類和電商經營類三大分類指數均處於擴張區間，顯示出社會消費意願持續增強，零售企業的發展信心企穩回升。