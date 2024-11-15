內地及港澳居民下周三起可經深圳灣及拱北「免出示證件通道」過關

《央視新聞》報道，國家出入境管理局公布，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，自11月20日起在深圳市深圳灣口岸及珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。



可選擇以刷臉替代刷證

符合資格者需年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證(含非中國籍)的港澳居民，而且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，可選擇使用以「刷臉」代替「刷證」的免出示證件通道通關查驗方式，無需出示實體出入境證件。

選擇其他查驗通道通行的，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行，仍應透過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。

仍應隨身攜帶本人有效出入境證件

公告提醒，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。如遇問題可以透過12367服務專線諮詢。

中國出入境管理局相關負責人介紹，試點實施以「刷臉」代替「刷證」的「免出示證件」通道通關查驗方式，是對現行邊檢快捷通關查驗方式的技術創新升級。有助於優化簡化旅客通關查驗環節，改善旅客通行體驗，對便利內地與港澳地區之間人員往來，促進港澳更好融入國家發展大局具有重要意義。