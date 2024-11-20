河北無牌私家車反覆碾壓倒地者　恐怖影片曝光　網民批故意殺人

內媒《瀟湘晨報》報道，11月20日有網民拍片稱，河北保定有一輛私家車反覆碾壓倒地者，影片中可以聽見有目擊者稱「壓了5次了，還來」。附近商戶稱確有此事，網民則懷疑是蓄意殺人。警方通報稱疑犯為一名32歲女子，已經主動投案。



河北無牌私家車疑反覆碾壓倒地者。（影片截圖）

影片顯示，事發地路邊有一家鞋店，一輛無牌白色私家車碾壓倒地者，另有影片顯示疑似同一輛私家車又從倒地者身上碾壓而過。影片中還能聽到有目擊者聲稱：「壓了5次了，還來」「瘋了，瘋了呀」。

河北無牌私家車疑反覆碾壓倒地者。（影片截圖）

河北無牌私家車疑反覆碾壓倒地者。（影片截圖）

據《瀟湘晨報》報道，事發於徐水區大王店鎮的S333道路上，距離大王店中學僅有幾百米的距離。附近一名商戶表示，事件發生在早上，當時他並不在現場，但回來後有多人向他說起此事。

不少網民指司機是蓄意殺人：「認真看了視頻，這是故意傷害罪，支持以故意殺人罪，破地公共安全罪起訴」「無論啥原因，也不能這樣干。他死了？你還能活嗎？」「純粹的故意殺人，故意不懸掛號牌。故意殺人無疑。」

11月20日下午，河北保定徐水區公安分局發佈警情通報。通報稱：2024年11月20日9時許，我區大王店鎮發生一起刑事案件，致一人死亡。案發後，犯罪嫌疑人田某香 (女, 32歲 ) 到公安機關投案。目前， 案件正在進一步偵辦中。