《光明日報》評論部副主任董郁玉涉間諜罪　家屬指他遭判刑七年

央媒《光明日報》評論部副主任董郁玉在2022年2月與一名日本外交官共進午餐時被北京警方拘留，隨後被檢方以間諜罪起訴。董郁玉的家屬透露，北京法院11月29日以涉嫌從事間諜活動為由判處董郁玉七年有期徒刑。



《光明日報》評論部副主任董郁玉涉間諜罪遭判刑七年。（網絡圖片）

美國國家新聞俱樂部稱，北京法院從去（2023）年7月起就對董郁玉的案件進行閉門庭審，期間董郁玉一直被關押在北京的一所監獄中，等待判決。今日（29日）宣判當天，北京第二中級人民法院外有大量員警布控，至少停有七輛警車。路透社記者還被要求離開現場。

路透社報道，一名美國外交官稱，他們被禁止參加庭審。《聯合早報》整理，現年62歲的董郁玉是遼寧撫順人，1987年獲得北京大學法律系碩士學位後加入《光明日報》。

2006年至2007年，董郁玉任美國哈佛大學尼曼研究員，並在2010年和2014年分別擔任日本慶應義塾大學和北海道大學的訪問學者。他曾為以宣導改革稱著的歷史雜誌《炎黃春秋》和《紐約時報》中文網站撰寫評論。

《光明日報》評論部副主任董郁玉涉間諜罪遭判刑七年。（網絡圖片）

《華爾街日報》報道指，61歲的董郁玉的家人近日發表一份聲明，指出在2022年2月，董郁玉與一名日本外交官一同被拘留。當時董郁玉正與該日本外交官在位於北京市中心一家餐廳會面。該名日本外交官受到了盤問，數小時後獲釋，而董郁玉自此則一直被拘。

聲明稱，目前中國檢方已經以間諜罪起訴了董郁玉。董郁玉的家人於2023年3月被告知，該案已交由北京一家法院審理。報道又指，董郁玉一直被關押在北京南部某看守所，目前還不清楚審判將會於何時開始。

被視為是自由派記者

《紐約時報》24日的報道則指董郁玉經常撰寫傾向自由主義觀點的評論文章。中國記者被禁止投書海外刊物，但董郁玉先前曾向《紐約時報》中文網投稿了數篇文章。

董郁玉在中國媒體和在自由派學術期刊上，撰寫從法律改革到社會議題等主題相關的觀點評論，並與人合編了一本促進中國法治的書籍，他的文章主張溫和改革。

據了解，此前多個新聞自由NGO一直呼籲釋放董郁玉。一份要求釋放他的線上請願蒐集了700多份來自記者、學術界和非政府組織工作者的簽名。

董郁玉曾批評文化大革命成黨內事務

根據資料，董郁玉並非中共黨員。他在2013年曾在一篇書評中批評，文化大革命被中共黨史敘事定義為黨內事務，「實則掏空了執政黨對國家的政治責任。或者說把執政黨對國家的政治責任，變成了釐清並公布誰是黨內的『好人』、誰是黨內的『壞人』，誰是黨內的『七分好人、三分壞人』，誰是黨內的不折不扣、徹徹底底的『壞人』，誰又是黨內的胸懷『好心』卻不得不辦了錯事、壞事的好人等黨內是非」。該文於2017年被《光明日報》的調查貼上「反社會主義」標籤。