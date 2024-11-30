薄熙來之子薄瓜瓜婚禮致詞曝光　稱父母忍辱負重、為人民大局犧牲

前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜近日在台灣成婚，據台媒報道，薄瓜瓜在結婚致詞中提到父母是「忍辱負重、為人民大局犧牲」。



薄瓜瓜本月23日晚間與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮，由於薄瓜瓜「紅三代」的背景，這場婚禮備受矚目。雖然婚宴全程未對外公開，也未見政治人物或名人出席，但網絡上仍流傳多張婚禮內部的畫面，包括新人在賓客面前跳舞，以及一紅一黃的舞龍舞獅表演。

當日薄瓜瓜身穿白色西裝向賓客致意，中央社引述消息人士報道，他在致詞時說，「家為小義，國為大義，國家為重，心懷大義。我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲」。

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前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜於11月23日迎娶台灣宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜，並低調地舉行婚宴。（YouTube截圖 / @中天新聞網）

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薄瓜瓜也提到了台灣，稱許惠瑜跟他宣揚台灣8年之久，來到才知道，的確是水果甜、人更甜，「所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論我的，不管說什麼，台灣腔一出，我就感覺很親切」。

薄熙來曾任遼寧省長、商務部長、重慶市委書記，2012年捲入「王立軍事件」及涉嚴重違紀違法，2013年9月依受賄、貪污、濫用職權等罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。而薄瓜瓜的母親薄谷開來，則因涉謀殺英國商人海伍德被判無期徒刑。

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