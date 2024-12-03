有片｜廣州新塘官員設關卡收費引發抗議　民眾毀收費亭洩憤

位於廣東廣州增城的新塘鎮大墩村周日（1日）深夜有民眾抗議，知情人士稱，事件起因是當地官員為了利益設立關卡向進出民眾收費，因而引發不滿。現場多個收費亭遭到抗議群眾破壞，當局則派出眾多警力鎮壓，並實行斷網措施。



X帳號「趙蘭健」周一（2日）發文表示，新塘在周日23時30分發生民情抗爭，一直持續到凌晨0時30分。

事發原因是新塘大墩村為斂財收費，封閉村外圍設立關卡，強行向租房村民收費，「疫情封控讓霸權階層嘗到了點頭，大醫藥大科技大資本，在對全民奴役壓迫中吃到饕餮大餐」、「壟斷商業資本、壟斷權力官員，都在這場舉世少有的疫情奴役中撈到盆滿缽滿」。

另有知情人士指出，是村委把村內所有的停車點都承包了出去，承包商設崗收費。當地居民認為收費過高，之前停在裏面的車也要補交費用，遂聚集抗議。

有抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤。（影片截圖）

有抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤。（影片截圖）

有抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤。（影片截圖）

有抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤。（影片截圖）

據爆料者提供的片段顯示，有抗議群眾拿起雜物破壞收費亭洩憤，玻璃碎裂，其他現場人士則起哄，另外可聽見有民眾談論該村收費事宜。

爆料者又指，政府已派出武警、特警前往鎮壓，至周一淩晨0時30分，所在區域手機訊號出現大斷網。

消息指，當地官員已宣布取消收費，民眾之後散去。