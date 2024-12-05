｢薄瓜瓜｣帳號突發文細數薄熙來「三大過失」：薄習兩家不曾有過節

前中共政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜近日在台灣迎娶羅東許家第三代，據台媒報道，薄瓜瓜在結婚致辭中提到父母是「忍辱負重、為人民大局犧牲」。



12月5日，Ｘ平台認證的「薄瓜瓜」帳號（BoKuangyi）貼出長文，先是駁斥當年美媒說薄瓜瓜開法拉利、被牛津大學退學以及他有鉅額資產的傳聞，接著文中談論政治和薄熙來的情況，文中強調「薄習兩家不曾有過節」，他寫道「我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思。」



薄熙來（右）如今與兒子薄瓜瓜天各一方。圖為2007年薄熙來和薄瓜瓜弔唁薄一波。（VCG）

據了解該帳號顯示「藍剔」，代表此帳戶於2024年11月通過認證。不過，X平台的「認證」可以通過付月費就可得到。

文中提到，其父薄熙來過失三處。其一，他一向單純認為，只要埋頭苦幹，專注民生和經濟，就算是好領導。但也正因如此，他不善一對一的溝通，忽略了人之常情，讓人覺得他獨來獨往，甚至盛氣逼人，不和諧。中國人多地廣，發展需要穩定，穩定需要和諧，他溝通不夠。

文中更寫道，薄熙來唱紅事與願違。「中國沒幾家比我們更痛恨文革。我爸爸當時喪母入獄，家破人亡；我姥姥當時看到我從798畫廊買回來的有文革標語的包，都會頭暈。讓唱紅演變如此，他管理不當」。第三他則認為是打黑用人不當。

發文狠批王立軍「濫用職權 目中無人」

文中並針對前重慶市副市長兼公安局長王立軍進行評論，說「本以為他鐵面無私，敢於跟黑勢力拼。一路提拔後，他卻權慾薰心，打黑成為黑打，濫用職權，目中無人」。他更指控王立軍知道谷開來火眼金睛，「便借著她身體虛弱，自稱懂法醫，成為她的健康總管，隨之持續給她下藥，令她長期臥床不起，足不出戶」，當薄熙來察覺後，開始疏遠王，「但為時已晚。王早開始布局，另有靠山，籌備把柄，安排海伍德來渝等一系列幕後操作，最後引發美使館一事」。

對於薄瓜瓜母親谷開來涉及的謀殺案，文中指出，「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

最後文莊強調薄熙來「無政治野心」，指「薄習兩家不曾有過節，上輩過世，爺爺曾贈祭文『爐火純青…』。我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思」。

文中最後寫道，「以上簡略幾點，大家信不信隨意，以後再慢慢說」，「但憑我父母一生所受之屈，名聲掃地，又何足掛齒？我毛病雖多，但腰板是直的，不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人」。

薄瓜瓜成台灣女婿獲關注

薄瓜瓜此前與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮，由於薄瓜瓜「紅三代」的背景，這場婚禮備受矚目。雖然婚宴全程未對外公開，也未見政治人物或名人出席，但網絡上仍流傳多張婚禮內部的畫面，包括新人在賓客面前跳舞，以及一紅一黃的舞龍舞獅表演。

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前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜於11月23日迎娶台灣宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜，並低調地舉行婚宴。（YouTube截圖 / @中天新聞網）

當日薄瓜瓜身穿白色西裝向賓客致意，中央社引述消息人士報道，他在致辭時說，「家為小義，國為大義，國家為重，心懷大義。我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲」。

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公開資料顯示，薄熙來是中共十六、十七屆中央委員、以及十七屆政治局委員，2007年中共十七大後成為重慶市委書記。薄熙來曾任遼寧省長、商務部長、重慶市委書記，2012年捲入「王立軍事件」及涉嚴重違紀違法，2013年9月依受賄、貪污、濫用職權等罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。而薄瓜瓜的母親薄谷開來則在2012年就因故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

不論薄瓜瓜如何為其父其母辯護，但一個基本事實不容否定和忽視，那就是在十八大前，薄熙來推動的「唱紅打黑」，並非薄瓜瓜所說的簡單的「事與願違」和「用人不當」，而是不僅對於中共自十一屆三中全會以來確立的基本路線造成干擾，令人擔憂「文革」極左路線重來，且造成了包括李莊案在內的大量冤假錯案，這也是為什麼時任國務院總理溫家寶在2012年的記者會上會罕見批評重慶市委市政府的原因。至於薄熙來主導推動的「重慶模式」，固然帶來了一定程度上的治安改善和經濟發展，但薄熙來以此為民意基礎以令中央，則是明顯的「政治野心」，中國學界後續對於重慶模式的反思，也多少內含著這個維度的追問和思考。

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