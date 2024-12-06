中國英國商會調查：58%英企認為今年中國經營環境更加艱難

中國英國商會近日發佈的年度商業信心調查顯示，58%的受訪英國企業認為，今年中國的經營環境較前一年更加艱難。這已是英國企業連續第五年感受到在華經營壓力的上升。



這項調查針對311家中國境內的英國企業進行，結果顯示，81%的企業認為經營困難的主要原因是「經濟增長放緩」，47%指出「地緣政治緊張」是影響因素，39%則認為「監管問題」加劇了經營壓力。尤其在零售和消費品行業，英國企業面臨的挑戰更加明顯，因為中國消費者的信心正在減弱。

調查還指出，由於中國複雜的監管環境和外部壓力，許多外企，包括英國企業，正透過本地化製造、研發和數據存儲來應對這些挑戰。今年選擇實施本土化策略的英國企業比例從去年的3%上升至12%。

儘管英企努力推動本土化，58%的受訪企業仍表示難以找到具備必要技能的本地人才，這一困境在製造業和專業服務業中尤為突出。

儘管面對不穩定的經營環境，76%的受訪英國企業仍計劃維持或增加在中國的投資。54%的企業表示，這是因為對產品和服務需求的強勁信心。反之，8%的企業則考慮縮減投資，主要原因包括59%的受訪者擔憂「地緣政治不確定性」，以及56%對「經濟前景不明」和「營運成本上升」的擔憂。

76%的受訪英國企業仍計劃維持或增加在中國的投資。（新華社）

調查報告指出，經濟放緩與地緣政治緊張對中國英企構成重大挑戰，但中國市場的規模與潛力依然對許多企業具有吸引力。面對困難，許多英企正在調整策略，透過本土化運營和國際合作，探索在中國市場的更多可能性。

長期在中英兩國商業活動的企業家郝濤表示，中國行政機構缺乏透明度，任何機構都可能濫用職權，威脅企業的正常運作。他指出，過去英國企業可能未能充分意識到中國市場的不穩定性，但新冠疫情後，這種不安情緒迅速傳導，使外企對在中國的投資變得更加謹慎。

倫敦中國戰略風險研究院執行董事Andrew Yeh指出，雖然中國作為全球第二大經濟體依然對英企具吸引力，但如今的中國經濟面臨的阻力顯著，政治環境的變化進一步加劇了這一情況。

此外，英國製藥巨頭阿斯特捷利康的高層近期因涉及藥品非法進口和數據問題被中國當局拘留調查，引發外企圈的廣泛關注。阿斯特捷利康已任命Iskra Reic接替被拘留的王磊，擔任全球執行副總裁一職。