英偉達NVIDIA涉違反《反壟斷法》　天貓旗艦店商品突全數清空下架

12月9日，市場監管總局宣布因英偉達NVIDIA公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，依法對英偉達公司開展立案調查。



內媒報道指，12月12日英偉達天貓旗艦店商品全部清空下架，目前尚不清楚原因。



對於被監管立案調查一事，英偉達方面12月10日回應稱：「NVIDIA憑借實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最适合他們的解決方案。我們努力在每個地區提供最好的産品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」

中國是英偉達的重要市場。英偉達在中國的布局涉及制造、銷售與服務、技術合作等多方面，聯想、神舟、海爾、京東、天貓、阿里雲、騰訊雲都是英偉達合作夥伴。

11月21日淩晨，英偉達發布2025財年第三季度财報。財報顯示，英偉達營收爲351億美元，同比增長93.7%；淨利潤爲193.1億美元，同比增長108.9%。

該季度，英偉達毛利率爲74.6%，較去年同期上升0.6%。英偉達CFO Colette Kress表示，毛利率上升主要是由于數據中心AI晶片的銷售比例增加。财報顯示，涵蓋GPU晶片、AI服務器等軟硬件産品的數據中心業務期内收入達308億美元，同比增長112%，環比增長17%。

其中，美國、新加坡、中國是英偉達第三季度的主要收入來源，其中美國貢獻了148億美元收入，中國内地收入（含香港）爲54億美元，占其總收入約15%，台灣地區收入接近52億美元。2025财年第二財季，英偉達中國内地（含香港）營收達37億美元，同比增長33.8%，環比增長47.2%，台灣地區收入約57億美元。