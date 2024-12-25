加拿大制裁8名中國官員　中方決定對加國2機構及人員採取反制措施

加拿大本月中宣布制裁8名侵犯人權的中國官員後，中國外交部日前依據《反外國制裁法》，決定對兩間加方機構及相關人員採取反制措施，自當日起施行。

12月25日，中國駐加拿大使館消息，近期加方以所謂侵犯人權為由制裁中方人員。根據《反外國制裁法》，為維護國家主權、安全和發展利益，保護中國公民、組織的合法權益，中方決定對加拿大有關機構及人員採取反制措施。



中加關係。（Reuters）

中國駐加拿大使館稱，12月24日，加拿大外交部發表聲明，再次顛倒黑白，上演了打著人權「幌子」搞政治操弄、極其虛偽的鬧劇。中方對此堅決反對，要求加方停止肆意散布抹黑中國人權狀況的謊言，停止以任何方式干涉中國內政，停止在人權問題上搞政治操弄。中方敦促加方反躬自省，正視並切實改善自身人權狀況。

中國是世界上公認最安全的國家之一。中方始終歡迎外國人來中國旅遊、學習、經商和生活，一直採取有效措施保障在華外國人安全。今年前11個月，中國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2%，「China Travel」風靡全球。

鑑於當前加拿大國內政治氛圍、針對中國公民的詐騙活動猖獗等情況，中國駐加拿大使領館提醒中國在加拿大公民提高警惕，加強安全防範。中國駐加拿大使領館將繼續堅決維護中國在加拿大公民的正當合法權益。

中國駐加拿大大使館。（網上圖片）

據此前報道，加拿大政府12月10日宣布制裁8名中國現任和前任官員，指他們「嚴重侵犯人權」，涉嫌在新疆和西藏、以及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

12月22日，中國外交部宣布，決定對加拿大「維吾爾人權倡導項目」及「加拿大西藏委員會」等兩間機構，以及共20名機構人員採取反制措施，包括凍結兩間機構在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止境內組織、個人與兩個機構交易及合作；被制裁的20人將不獲發簽證，不准入境內地及港澳。