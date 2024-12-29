國產CR450動車組樣車今日發佈　運營時速400公里或成全球最快高鐵

《央視新聞》報道，據中國國家鐵路集團有限公司消息，12月29日，CR450動車組樣車在北京發佈。據悉，CR450動車試驗速度時速450公里，運營速度時速400公里，成為全球速度最快的高鐵列車。



國產CR450動車組樣車今日發佈。（央視新聞）

國產CR450動車組樣車今日發佈。（央視新聞）

CR450-BF樣車衛生間配備寶寶椅，且部份無障礙衛生間為無接觸式衛生間。（央視新聞）

《央視新聞》介紹，CR450動車組樣車今日（12月29日）在北京發佈，標誌着「CR450科技創新工程」取得重大突破。報道指出，CR450動車組樣車運營速度、運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標國際領先。

圖為CR450-AF樣車，由中車青島四方生產製造。（央視新聞）

圖為CR450-BF，由中車長客生產製造。（央視新聞）

據介紹，CR450動車組試驗速度時速450公里，運營速度時速400公里，成為全球跑最快的高鐵列車。制動距離更短、運行穩定性更優，在運營速度提升的情況下，制動距離基本相當。動車組整車運行阻力也降低22%，減重10%。

報道指，國鐵集團將安排CR450動車組樣車開展一系列線路試驗和考核，進一步檢驗各項性能，不斷優化技術指標，爭取早日投入商業運營。

CR450-AF樣車新設置了四人包間，供家庭出行、團隊出行等使用。（央視新聞）

CR450-AF商務艙，座椅可300度調整方向，商務艙還可一鍵調整為會議模式。（央視新聞）

據此前報道，CR450列車將於明年投入運營，屆時將成為世界上最快的商業列車，有望將北京至上海的旅行時間從4小時縮短至2.5小時。