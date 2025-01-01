掟鐵馬石墩　東莞景區跨年冇煙花騷　民眾打砸售票處洩忿︱有片

東莞景區橋頭鎮「荷塘印象」的跨年門票中宣傳有「七彩祥雲煙火秀」，但最終卻沒有煙火秀。網傳影片可見，當晚大批憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲石墩等雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場景非常火爆。



憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場景非常火爆。（影片截圖）

憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場景非常火爆。（影片截圖）

有人推倒疑似雪櫃。（影片截圖）

憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場景非常火爆。（影片截圖）

有人投擲石墩。（影片截圖）

憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，投擲雜物洩忿，更有人向工作人員投擲鐵馬，場景非常火爆。（影片截圖）

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內媒《瀟湘晨報》報道，東莞荷塘印象跨年門票的價格為68元人民幣，其中包括七彩祥雲煙火秀等3個演繹項目。

現場影片可見，大台上也有「七彩祥雲煙火秀東莞首秀」、「熱愛煙花」等巨型宣傳。

現場一旁有警察，但並未制止群眾的行為。（影片截圖）

網傳影片可見，大批憤怒的民眾包圍售票處高呼「退票」，向售票處投擲雜物洩忿。期間有人推倒疑似雪櫃，更有人向售票處內的工作人員投擲鐵馬，工作人員立即逃離售票處，也有人投擲石墩。有人從售票處內的辦公室搬出一大袋水果，讓群眾投擲水果。現場一旁有警察，但並未制止群眾的行為。

網傳影片又可見，有警車開往景區，但被大批民眾包圍，無法向前駛，民眾高呼「退票」。

一段影片顯示，民眾在現場高唱國歌維權。

大台上有「七彩祥雲煙花東莞首秀」、「熱愛煙花」等巨型宣傳。（影片截圖）

群眾包圍警車要求退票。（影片截圖）

群眾包圍警車要求退票。（影片截圖）

東莞荷塘印象景區一名營銷工作人員向《瀟湘晨報》表示，當晚景區確實沒有進行煙火秀表演，也為一部分遊客當場退了票。在平台上買了票但是沒有核銷的顧客，可以選擇退票。但對於已經入園核銷的消費者，景區領導還沒有確定統一的處理方案。

有網友稱：「本就是衝著七彩祥雲煙花去的，沒有這個項目的話，90%的人不會去的！」