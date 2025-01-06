星星泰緬邊境拍戲疑被賣豬仔　消息：頭髮被剃已入苗瓦迪詐騙園區

內地年輕演員「星星」（原名王星）3日凌晨前往泰國「拍戲」，其後傳出在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔，其女友公開求救，引發廣泛關注。



內地演員徐大久稱，「目前王星已經進入園區，頭髮都剃了」，「我現在可以確定，他已經在妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）」。



大陸一名年輕演員星星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯，至今已有3天。（微博圖片）

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王星的女友描述稱，王星先是在某演員群內收到了試戲通知，而且非常正式，還添加了演員統籌的微信，在試戲成功後被要求去泰國進組拍戲。王星到達曼谷後，被「劇組」對接方「顏十六」告知直接去開機儀式現場附近的酒店，然後乘坐上其統籌安排的車輛，王星i之後失聯。

內媒報道，演員徐大久稱，其剛從人販子手中跑出來，「應該同一個劇組」。隨後，徐大久發片稱，劇組來泰國拍攝都是假的，千萬不要來，全是在緬甸，會把你拉過去。徐大久稱自己到了曼谷機場之後沒有上車，收了對方劇組1200元人民幣訂金就跑了。

徐大久又稱，已和王星家屬有取得聯繫，「有聯繫到，目前王星已經進入園區，頭髮都剃了。也開了視頻，但不方便出示。他是第三批，我是第二批。我現在可以確定，他已經在妙瓦底。」

中國駐清邁總領事館工作人員稱，1月3日，領事館接到當事人家屬的來電，家屬就當事人在湄索失聯的事情向領事館求助，領事館進行了積極回應，也就失聯事宜的處理方式進行了詳細介紹，領事館也一直跟家屬有聯繫，後續領事館將會按照有關規定持續跟蹤案件的進展，他們將在職責範圍內有效地維護中國公民的安全與合法權益。