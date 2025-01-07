西藏地震持續更新｜至少36人遇難數十傷　逾千房屋倒塌

1月7日（周二）上午9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。地震造成不少房屋倒塌，有人員傷亡，搜救行動持續進行中，《香港01》將持續更新最新消息。



房屋倒塌現場。（央視）

房屋倒塌現場。（央視）

有民眾受傷。（影片截圖）

11：50 內媒《南方＋》報道，截至早上11時23分，定日縣已有32人死亡，38人受傷，1000餘戶房屋倒塌；拉孜縣2人死亡，15人受傷；薩迦縣2人受傷，39戶房屋倒塌；拉孜縣2人死亡，15人受傷。

11：40 西部戰區空軍迅速啟動搶險救災應急預案，立即派出1架無人機赴震中災區勘察，同時組織多架運輸機、醫療機、直升機和地面兵力待命，聽令執行支援救災任務。

11：00 央視報道，在9時5分發生的地震，定日縣縣城及周邊震感十分明顯，震中附近有不少房屋倒塌。目前已有九人遇難。截至今天10時，共記錄多次餘震，其中最大餘震為4.4級。

截至目前，共接報7宗相關警情，分別集中在日喀則市定日縣長所鄉通來村、嘎旦村，紮果鄉曲洛村，拉孜鄉錫欽鄉房屋大部分倒塌，有人員被困。

地震後街道上一片狼藉。（央視）

地震後地上一片狼藉。（影片截圖）

新華社報道，定日縣縣城及周邊震感十分明顯，震中附近有不少房屋倒塌。從西藏自治區地震局獲悉，已有人員遇難，涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。

定日縣縣長紮西頓珠稱，當地已出動包括交通、水利、住建、鄉鎮及駐村幹部等開展救援，同時組織群眾安全撤離，以防餘震影響。

根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共29次，最大地震是本次地震。

地震後地上一片狼藉。（影片截圖）