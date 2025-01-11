為應對貿易戰風險　台報告指北京力求擴大內需拉經濟

據台灣陸委會近日最新報告指出，中共中央政治局會議已為2025年經濟工作方向定調，強調擴大內需和振興消費將成為主要工作重點。這一策略旨在應對美國候任總統特朗普重返白宮後可能引發的貿易關稅戰。



報告指出，去年12月，中央經濟工作會議召開前的中共中央政治局會議已經為2025年經濟工作方向定調，提到實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策、大力提振消費、提高投資效益、全方位擴大國內需求等。

投資、消費、出口被比喻為拉動經濟三駕馬車，特朗普重返白宮後，可能帶來貿易關稅戰，恐使中國大陸貿易、投資受挫。報告表示，北京必須力求擴大內需、振作消費，透過這些方式拉動經濟成長。

報告提到，中共中央政治局會議提及實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，財政政策形容用字從「積極」變為「更加積極」、貨幣政策形容用字從「穩健」轉向「適度寬鬆」，顯示北京順應全球經濟局勢、國際挑戰做出相應策略調整。報告又指，特朗普第一任期作為使北京理解增加國家產業製造力重要性，中國大陸2025年除了強化擴大內需、振作消費外，也會繼續鼓勵製造業投資，透過開放國內市場與加強對外投資保持與全球經貿的聯繫，藉由加強區域供應鏈連結、拓展海外業務範圍，以降低來自美方陣營的科技制裁等經濟風險。

報告總結，預估中國大陸2025年將採取刺激消費措施以擴大內需，持續運用財政和貨幣政策解決債務問題，透過一帶一路和RCEP分散、擴大出口，緩和國際關係以爭取外資直接投資；不過房地產、地方債務與內需動能不足等難解問題恐將繼續拖累經濟成長。

機至於中國大陸2025年經濟成長率，機構預測偏於保守。其中，摩根大通預測中國大陸2025年經濟成長率將僅有3.9%；信貸評級機構穆迪、惠譽則預測4.2%。摩根士丹利評估，在消費疲軟、美國關稅威脅下，中國大陸持續面臨通貨緊縮問題，推估2025年經濟成長率放緩至4%。