河北釣場冰面破裂多人落水　有人做CPR急救　疑玩｢破冰釣魚｣出事

內媒報道，1月14日，河北唐山市玉田縣小明釣場冰面破裂，多名正在「冰釣」的人士落水，有人對獲救者進行心肺復蘇搶救，現場十分混亂。



河北一個釣場冰面破裂，多名正在「冰釣」的人士落水。（影片截圖）

河北一個釣場冰面破裂，多名正在「冰釣」的人士落水。（影片截圖）

有人對躺在岸邊的獲救者進行心肺復蘇搶救。。（影片截圖）

河北一個釣場冰面破裂，多名正在「冰釣」的人士落水。（影片截圖）

內媒《奔流新聞》等報道，網民發佈的影片中可見，一水池冰面破裂，多人手持垂釣工具向水池外面跑，水池中央有人落水後往冰面上爬，還有人對躺在岸邊的獲救者進行心肺復蘇搶救。

知情人表示，現場很多釣友正在破冰冬釣，由於冰上人員及冰面打洞數量過多，導致冰面破裂人員落水。

影片中，釣友們大多只穿了一雙雨鞋，沒有人穿救生衣。此前有人發布的小明釣場冰釣的影片中，水池旁及冰面聚集了很多人，有人手持電鋸正在冰面打洞，有人從洞中釣出了魚。有網友在評論區質疑破冰釣魚的安全性。

小明釣場工作人員表示，事件中沒有人員傷亡，但釣場會暫停營業一段時間。

報道指，冬天水面結冰時破冰釣魚是「釣友圈」中的一種獨特挑戰，除了專業的破冰工具與更好的釣位選擇外，還需要注意安全，確保冰層足夠厚實以及避免滑倒或跌入冰洞。