北京將辦全球首個人形機器人半馬賽事　與12000名選手共同起跑

此前，一個身高1米7近似人形的機器人在深圳街頭散步引發海內外關注。除了散步，人形機器人還能像人一樣跑步嗎？1月18日，北京經濟技術開發區（又稱北京亦莊）公布，全球首個人形機械人馬拉松將於今年上半年與2025北京亦莊半程馬拉松共同起跑。



深圳人形機器人在街頭散步。

據新京報報道，賽事將由12000名參加半程馬拉松比賽的選手和20余個全國人形機器人企業代表隊參賽，全程21.0975公里，將根據綜合評分評選出冠亞季軍及完賽獎。

此外，參賽機器人在不更換電池的情況下，奔跑距離最長者獲最佳耐力獎；在短中長三個測速區中速度最快的參賽機器人分別獲最快速度獎；比賽期間通過公眾號投票最高的機器人獲最佳人氣獎。

今年，北京市將舉辦世界人形機器人「一會一賽」，除上述的「一賽」半馬之外，還將於8月舉辦世界人形機器人運動會，包括田徑、足球、應用場景、綜合技能等賽事。

北京亦莊此前舉辦半程馬拉松賽事，今年將加入人形機械人。

亦莊作為北京市重要的機器人產業集聚地，截至目前，已擁有機器人生態企業140余家，產值規模近百億元，約占全市50%，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。整機方面，就匯聚了以小米機器人、優必選為龍頭的一批人形機器人企業。面向未來，北京亦莊將全力推動人形機器人產業創新發展。