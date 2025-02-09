數碼產品購新補貼帶動春節消費熱潮　申請人數突破2000萬

1月20日，手機、平板電腦、智能手錶（手環）購新補貼在全國實施。商務部全國家電以舊換新及手機等數碼產品購新數據平台顯示，截至2月8日，全國共有2009.2萬名消費者申請了2541.4萬件手機等數碼產品購新補貼。



商務部會同相關部門發布《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》，個人消費者購買前述3類數碼產品的補貼標準為例，對於單件銷售價格不超過6000元（人民幣，下同）的產品，按照產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。手機等3類數碼產品的補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以「交舊」為前提。

2025年2月7日，消費者在江西省吉安市峽江縣一家商場內選購數碼產品。（視覺中國）

據中國銀聯監測數據，全國超過6000間商戶通過銀聯參與手機等數碼產品購新補貼活動，產生補貼交易626.84萬筆，銷售金額約205.8億元。

第三方市場調查機構數據顯示，購新補貼政策帶動手機市場量額齊增，節前一周，手機銷售量、銷售額環比分別上漲74%和65%，同比分別上漲30%和34%。

春節期間，2000元以下、2000-4000元、4000-6000元價位手機銷售量與上年春節假期相比分別同比增長10%、52%、108%。