DeepSeek爆紅後首登國際舞台　創始人梁文峰受邀赴巴黎參加AI峰會

2月10日至11日，法國巴黎迎來國際人工智能行動峰會（AI for Action Summit）。主辦方表示，這場全球性盛會將成為AI技術可持續發展與全球治理框架建立的重要契機。中國人工智能公司DeepSeek創始人梁文峰亦受邀作為本次峰會的主要嘉賓之一。



DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

《觀察者網》報道，此次峰會匯聚了各國元首、政府首腦、國際組織負責人，及來自大型企業、初創企業、學術界、非政府組織與藝術領域的代表，共同探討人工智能的未來發展與應用趨勢。

值得關注的是，中國人工智能公司DeepSeek近期因其技術創新與突破引發全球熱議，其創始人梁文峰亦受邀作為本次峰會的主要嘉賓之一。報道介紹，他將與Alphabet、微軟、OpenAI等國際知名企業高管同場交流，這凸顯了全球科技界對中國AI創新實力的認可。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

據了解，作為會議框架下的「人工智能行動周」已於峰會前的2月6日率先展開，為本次討論奠定基礎。

根據官方信息，本屆峰會的重點議題包括開源技術的發展與應用、人工智能在清潔能源領域的角色、AI對全球勞動力市場的影響與調整，以及如何平衡數據自由與私隱保護等關鍵問題。

報道認為，梁文峰的出席不僅代表中國AI企業在全球人工智能格局中的參與度提升，也顯示DeepSeek在全球市場影響力日益擴大。