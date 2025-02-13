台中氣爆｜20歲女拋2萬名牌化妝品衝下樓：錢再賺就有，命就一條

全台營收最高的百貨公司——新光三越台中店（中港店）今（13）日上午發生大規模氣爆，11樓與12樓爆炸猛烈，截至目前已造成5死、11人輕重傷，同時導致內部設施嚴重毀損，營運受創。



台媒《ETtoday東森新聞雲》採訪，當時人在8樓領自己新買名牌保養品的的20歲洪姓女子。她表示，自己聽聞爆炸聲，當機立斷拋下價值新台幣10萬元（約港幣23,743元）的名牌，衝下逃生梯逃命，「錢再賺就有了，命就一條，比較珍貴。」



台中新光三越氣爆，內部畫面曝光。（記者爆料網）

台中新光三越百貨氣爆5死11傷 澳門一家三代七口2死5傷│持續更新

據死裡逃生的洪女驚悚還原事發經過，她稱今天來新光三越8樓取自己訂的名牌口紅、化妝品、保養品，總價大約10萬元，剛拿完就聽到爆炸聲，立刻拋下所有東西逃生，因為電梯整個被炸飛，她改走逃生門衝下1樓。

洪女自己到現在仍餘悸猶存，「我現在還是很害怕，因為我不知道有一天我逛街逛到一半，從來沒有發生事故的新光三越，卻忽然爆炸了！」，她說當時自己嚇壞當下腳抖到不行，尤其她還聞到濃濃瓦斯味。

洪女表示，她認為若是看到火光再跑「就來不及了」，她也表示，逃跑的過程甚至看到有人死在地上，一動也不動，相當可怕。

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據統計，台中新光三越坐擁新台幣258.3億元年營收，連續14年蟬聯全台百貨「店王」，這場突如其來的事故恐將對百貨業績與台中商圈經濟帶來不小影響。