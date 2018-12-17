傳外長王毅妻子錢韋被加拿大拒發簽證　或涉華為孟晚舟事件

華為集團創辦人任正非之女、副董事長孟晚舟在加拿大被捕後，兩名加拿大公民也遭中國拘捕，中加關係惡化。 據《多維新聞》報導，中國國務委員兼外交部長王毅的妻子錢韋，近日也被加拿大官方拒發簽證。

有傳外長王毅妻子錢韋被加拿大拒發簽證。（資料圖片）

據海外華文傳媒報道，加拿大政府近日駁回王毅妻子錢韋的簽證申請，未來許多中國官員親屬恐怕會受美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的五眼聯盟（five eyes）監視，或難以進入聯盟國境內。不過，錢韋被拒發簽證的消息尚未得到中、加雙方證實，仍待官方作出回應。

錢韋的公開資料並不多，據稱其父親是中國前職業外交官錢嘉東，他長期在外交部工作，曾任前總理周恩來的外事秘書、中國常駐聯合國日內瓦代表團大使等職。1986年7月10日，錢嘉東奉命向關稅及貿易總協定提交要求恢復中華人民共和國締約成員方身份的申請函。

10月21日，由錢韋發起的「大愛無國界——聽見世界的愛」國際義賣活動在北京舉行。（資料圖片）

此前在10月21日，由錢韋發起的「大愛無國界——聽見世界的愛」國際義賣活動在北京舉行。多名中國外交官員、90家駐華使館和國際組織駐華機構及60餘家中資企事業單位參加，錢韋當時亦有公開致辭。

現年65歲的王毅則是中國「新派外交官」的代表人物。他大學畢業後進入外交部，從一名普通的工作人員逐步升遷。曾為胡耀邦訪日起草文稿受到賞識，2001年擔任主管亞洲事務的副部長，當時是外交部中最年輕的副部長。他於2013年3月起出任外長，並於今年3月兼任國務委員。

（多維新聞）