【改革開放40周年．有片】習近平：必須堅持黨領導一切工作

慶祝改革開放40周年大會於北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表近個半小時講話。 值得注意的是，他在講話中提到中國特色社會主義道路完全正確，強調共產黨領導是制度的最大優勢，又指改革開放40年的實踐啟示是要毫不動搖走下去。

今日（12月18日）中共中央總書記、國家主席習近平、總理李克強，以及現任中共中央政治局常委於北京人民大會堂，出席慶祝改革開放40周年大會。1978年的同一日，中共十一屆三中全會開幕，被視為改革開放的開端。

習近平在大會上發表近個半小時的講話，首先回顧前任領導人毛澤東、鄧小平、江澤民和胡錦濤的貢獻，又指中國特色社會主義道路是完全正確，強調共產黨領導是制度的最大優勢。

黨政軍民學，東南西北中，黨是領導一切的。正是因為始終堅持黨的集中統一領導，我們才能實現偉大歷史轉折、開啟改革開放新時期和中華民族偉大復興新征程，才能成功應對一系列重大風險挑戰、克服無數艱難險阻。 習近平 國家主席

習近平又強調中國特色社會主義道路必須堅定走下去：「改革開放40年的實踐啟示我們，方向決定前途，道路決定命運……在中國這樣一個有著5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展，沒有可以奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺。魯迅先生說過：『甚麼是路？就是從沒路的地方踐踏出來的，從只有荊棘的地方開闢出來的。』中國特色社會主義道路是當代中國大踏步趕上時代，引領時代發展的康莊大道，必須毫不動搖走下去。

習近平在講話中亦提到港、澳同胞同祖國人民共同承擔民族復興的歷史責任，又指恢復對港、澳行使主權，洗雪中華民族百年屈辱﹐有堅定的決心和能力維護國家主權和領土完整。

在慶祝大會上，中共中央、國務院決定授予于敏等100人改革先鋒稱號，世界衞生組織前總幹事陳馮富珍、香港中華總商會前會長王寬誠、金利來集團創辦人兼董事會主席曾憲梓等港人亦在表彰之列。