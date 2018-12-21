鐵木爾．達瓦買提遺體送別式　習近平等領導人親臨慰問家屬

曾任第八屆、第九屆全國人大副委員長的維族高官鐵木爾．達瓦買提在周三（19日）下午病逝，終年92歲。 鐵木爾．達瓦買提的遺體送別式周五（21日）在北京八寶山革命公墓舉行，國家主席習近平、國務院總理李克強等黨和國家領導人都有親臨送別。

據官媒《新華社》報道，在鐵木爾．達瓦買提病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等現任或前任領導人，均有前往醫院看望或透過各種形式對其逝世表示沉痛哀悼，又向親屬表示深切慰問。

官方對於鐵木爾．達瓦買提的評價是「中國共產黨的優秀黨員，忠誠的共產主義戰士，黨和國家民族工作的傑出領導人，維吾爾族人民的優秀兒子」。（視覺中國）

鐵木爾．達瓦買提的遺體送別式在今天上午舉行，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等領導人有親身出席，「在哀樂聲中緩步來到鐵木爾．達瓦買提同志的遺體前肅立默哀，向鐵木爾．達瓦買提同志的遺體三鞠躬，並與鐵木爾．達瓦買提同志親屬一一握手，表示慰問」。

此外，官方稱鐵木爾．達瓦買是「中國共產黨的優秀黨員，忠誠的共產主義戰士，黨和國家民族工作的傑出領導人，維吾爾族人民的優秀兒子」。

（新華社）