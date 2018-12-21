華春瑩今日兩度反撃美方「中國黑客」指控：邪不壓正　正義不缺席

美國司法部刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動，滲透45間美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他機密資料，中方已向美方提出嚴正交涉。 中國外交部發言人華春瑩繼今早（21日）特別就事件作出回應後，同日下午再重申中國是網絡安全的堅定維護者，又批評美國出於維護自身霸權的狹隘思維，不惜捏造事實，無中生有，強調「最終邪不壓正，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席」。

對於美方指控兩名「中國黑客」與中方合作，滲透多間美國公司和政府機構，中方已對此提出嚴正交涉。（資料圖片）

批美方屢引用錯誤消息

華春瑩今日下午在外交部例行記者會上，再作長篇幅反撃美方有關「中國黑客」的指控。她首先重申外交部較早前的嚴正聲明，並指美方捏造事實、無中生有，在網絡安全問題上對中方進行無端指責。

華春瑩重申，中國政府從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為，又敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網絡安全問題上對中方誣蔑抹黑，撤銷對中方人員的所謂起訴，中方將採必要措施堅定維護中國的網絡安全和自身利益。她又質疑美國習慣援引各種不具名的消息，和貌似真的數字對中方進行指責，但不少「後來都證明是假的，這已經不是一次兩次了」。

美國司法部刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動。（資料圖片）

華：謊言說一萬遍還是謊言

華春瑩指出，美國作為當今世界第一強國，不僅妄自尊大，自私自利，而且出於維護自身霸權的狹隘思維，對打壓別國正當的發展權利無所不用其極，甚至不惜捏造事實，無中生有，這與其大國的地位不相符，形容「這樣的一個美國對世界和平穩定不是件好事，從長遠看也不利於美國自身的利益」。

華春瑩最後指出，美方有些人過去總是不斷對中方進行各種抹黑，「他們也許認為謊言說上千遍就成了真理，但是我想告訴他們，謊言說一萬遍還是謊言」，她更表示：「這個世界上最終邪不壓正，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席。」