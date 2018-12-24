中國將成聯合國第二大會費國　外交部：體現中國國際影響力

根據聯合國剛剛通過的會費及攤款比例，中國將首次超過日本，成為聯合國第二大會費國和維和攤款國，對此，12月24日，外交部發言人華春瑩表示，這是中國經濟增長的結果，也是中國國際影響力上升的體現。

華春瑩表示，中國將履行作為發展中國家對聯合國應盡的財政義務，為世界和平發展作出貢獻。（外交部網站）

在當日的外交部記者會上，有記者問聯合國大會剛剛通過2019——2021年會費和維和攤款比額決議，中國將成為聯合國第二大會費國和維和攤款國。中方對此有何評論？

對此，華春瑩表示，聯合國確定會費的核心原則是各國支付能力，中國經濟總量大，但人均國民收入水準低，屬於發展中國家，這是衡量中國支付能力的重要依據。

華春瑩說，根據聯大剛剛通過的決議，未來3年中國承擔的聯合國會費和維和攤款均將大幅增長，承擔12%的會費、15.2%維和攤款；這是中國作為世界第二大經濟體，近年來經濟總量和人均國民總收入增長的結果，也是中國國際影響力上升的體現。

華春瑩又表示，中國堅定維護多邊主義，將履行作為發展中國家對聯合國應盡的財政義務，既為世界和平發展作出貢獻，也堅決維護自身合法權利；同時，我們也敦促各國都及時、足額繳納聯合國會費和維和攤款，支持聯合國為維護世界和平、促進共同發展發揮更大作用。

（人民日報客戶端）