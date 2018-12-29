【聆訊失敗】捲加拿大最大規模移民欺詐　166名中國移民全部遣返

據《中國僑網》報道，受無牌移民顧問王迅（音譯）案牽連，有多達538名中國移民換領新「楓葉卡」（加拿大永久居民卡）時涉嫌造假，面臨調查或取消身份。 報道引述法庭文件顯示，加拿大邊境服務局已悉數調查完畢，其中166人完成「移民資格聆訊」（admissibility hearing）後，無一人獲得通過，全部人將會被遣返。

當局在王迅的移民公司查獲大量中國護照。（網上圖片）

報道指，王迅此前涉及移民欺詐案，其已於2005年被判刑7年，並在2017年11月時獲假釋。但受王迅案牽連的中國移民，不少仍然面臨不同階段的法律程序。該些中國移民客戶大致可分為兩類，一是申請換發楓葉卡，另一種就是是申請入籍加拿大。移民律師王仁鐸代表十多名受王迅案牽連的中國移民入稟聯邦法院，希望能成立集體訴訟，案件將於明年3月中開庭審理。

加拿大邊境服務局最近應王仁鐸要求，提供有關王迅案換領新楓葉卡中國移民的聆訊結果，並納入證供。該些中國移民共有538人，其中166已完成聆訊，無一通過，其餘人則仍在等待或已放棄身份。王仁鐸表示，該些人中僅有7人上訴成功，全都是以人道理由，例如已在本地結婚生子等，至於其他聲稱不知情的人則上訴失敗。王仁鐸質疑，聆訊全部無法通過的情形極為罕見，強烈懷疑未有得到公平審訊。

王迅犯下加拿大史上最大規模的移民欺詐案。（網上圖片）

當局認定委托王迅換發楓葉卡的中國移民皆是同黨，事先已知情，是以欺騙方式取得永久居民資格。但王仁鐸表示，實際上不少人只是在公式表格上簽名，事前並不知道王迅有問題，且本身早已有永久居民資格，只是委託換領新卡，故「以欺騙方式取得永久居民資格」的指控或無法成立。

現年48歲的王迅被指控在2006至2013年期間，透過偽造護照、偽造在加拿大生活紀錄等方式，協助超過1000人取得加拿大居留權或公民權，犯下該國史上最大規模的移民欺詐案。

（中國僑網）