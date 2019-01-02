《告台灣同胞書》40周年　習近平：一國兩制是實現統一的最佳方式

今日（2日）上午10時，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。 據了解，這次是習近平執政以來首次公開發表專門的對台講話，被認為是觀察北京對台政策變化的重要窗口。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。

【11：11】習近平總結道，世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識；又說中國統一不損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻。

【11：10】習近平稱，香港、澳門和海外僑民關心支持中國統一大業，作出積極貢獻，希望三者一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功。

【11：08】習近平稱，第五是實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。他說兩岸同胞「同根同源、同文同種」，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，稱兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，推動其實現創造性轉化、創新性發展，加深相互理解，增進互信認同，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。

【11：05】習近平稱，第四是深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎，將繼續率先同台灣人分享大陸發展機遇，為台灣人和台灣企業提供同等待遇；又說要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

【11：02】習近平稱，第三是堅持一個中國原則，維護和平統一前景。陸方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利；同時指出，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

【11：00】習近平稱，第二是探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。和平統一後，台灣人的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，其私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

習近平指出，倡議在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

【10：55】習近平就兩岸關係發展提出數點。第一是攜手推動民族復興，實現和平統一目標，稱民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。「廣大台灣同胞都是中華民族一分子......把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。」

習近平發表對台重要講話。

【10：50】習近平指出，70年來，中共把握兩岸關係發展時代變化，提出和平解決台灣問題的政策主張和「一國兩制」構想，確立了「和平統一、一國兩制」基本方針，進而形成堅持「一國兩制」和推進國家統一基本方略。70年來，堅定維護國家主權和領土完整，挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、 「台灣獨立」的圖謀，取得一系列反「台獨」、反分裂鬥爭的重大勝利。

【10：40】習近平發表對台重要講話。他表示，中國共產黨和政府始終把解決台灣問題、實現國家完全統一作為矢志不渝的歷史任務。同時指出，「九二共識」開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨黨際交流，開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。

中共中央台辦、國台辦主任劉結一發表講話。

【10：32】中共中央台率、國台辦主任劉結一發表講話，稱《告台灣同胞書》的發展具有重大意義。他表示，在中央的對台大政方針下，大陸在「一個中國」原則基礎上推動兩岸政治交往不斷取得突破，並對兩岸關係的發展充滿期待，他又重申台獨損害兩岸利益，絕對不會得逞。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。

【10：23】全國婦聯黨組書記、副主席、書記處第一書記黃曉薇發言，稱《告台灣同胞書》為兩岸關係和平發展帶來了勃勃生機。40年來，當中提出的許多政策主張都已變為現實。

【10：15】全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝發言，稱隆重紀念《告台灣同胞書》發表40周年，具有重要意義，籲兩岸民眾應攜手推動中華民族偉大復興。

【10：06】全國人大副委員長王晨發表講話，回顧40年來兩岸關係變化，稱習近平關於對台工作的重要論述，為解決台灣問題、實現祖國完全統一提供了根本遵循和行動指南。他又講述全國人大多年來出台的對台政策和相關法律法規，重申反對台獨，反對外部勢力干涉台灣問題，稱「一個中國」原則是兩岸關係的政治基石。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席紀念會。

【10：00】《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。出席會議的中共中央政治局常委，包括中共總書記、國家主席習近平，全國人大委員長栗戰書和全國政協主席汪洋。

汪洋宣告紀念會開始並發表簡短講話。他表示，紀念《告台灣同胞書》發表40周年，是要回顧兩岸關係走過的非凡歷程，總結經驗，繼往開來，繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

《告台灣同胞書》於1979年元旦發表，見證兩岸進入和平時代。（資料圖片）

《告台灣同胞書》見證兩岸進入和平發展年代

1979年元旦，中國大陸與美國正式建立外交關係，同日全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，正式提出實現和平統一的大政方針。當中以「親愛的台灣同胞」為對象，稱「代表祖國大陸的各族人民，向諸位同胞致以親切的問候和衷心的祝賀。」談到兩岸統一問題時，公開信寫道：「尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失。」而大陸歷時21年的金門砲擊，在《告台灣同胞書》發表後正式結束，兩岸自此也進入了「和平發展」的年代。

2008年12月31日，時任國家主席胡錦濤曾在《告台灣同胞書》發表30周年時發表講話，就推動兩岸關係和平發展提出六點意見，強調深化交流合作、推進協商談判，被視為兩岸關係進入和平發展時期後中共對台政策的新綱領。彼時正值國民黨馬英九當選台灣總統，兩岸關係開始一段持續數年的「蜜月期」。

與《告台灣同胞書》發表30周年時相比，兩岸關係目前正處於低谷。習近平會否在講話中重新定調兩岸關係，以及如何提出新的對台政策構想，備受關注。