【01直播】《告台灣同胞書》40周年　習近平發表對台重要講話

今日（2日）上午10時，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。 據了解，這次是習近平執政以來首次公開發表專門的對台講話，被認為是觀察北京對台政策變化的重要窗口。

【10：15】全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝發表講話，稱隆重紀念《告台灣同胞書》發表40周年，具有重要意義，籲兩岸民眾應攜手推動中華民族偉大復興。

【10：06】全國人大副委員長王晨發表講話，回顧40年來兩岸關係變化，稱習近平關於對台工作的重要論述，為解決台灣問題、實現祖國完全統一提供了根本遵循和行動指南。他又講述全國人大多年來出台的對台政策和相關法律法規，重申反對台獨，反對外部勢力干涉台灣問題，稱「一個中國」原則是兩岸關係的政治基石。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席紀念會。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。

【10：00】《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京人民大會堂舉行。出席會議的中共中央政治局常委，包括中共總書記、國家主席習近平，全國人大委員長栗戰書和全國政協主席汪洋。

汪洋宣告紀念會開始並發表簡短講話。他表示，紀念《告台灣同胞書》發表40周年，是要回顧兩岸關係走過的非凡歷程，總結經驗，繼往開來，繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

《告台灣同胞書》於1979年元旦發表，見證兩岸進入和平時代。（資料圖片）

《告台灣同胞書》見證兩岸進入和平發展年代

1979年元旦，中國大陸與美國正式建立外交關係，同日全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，正式提出實現和平統一的大政方針。當中以「親愛的台灣同胞」為對象，稱「代表祖國大陸的各族人民，向諸位同胞致以親切的問候和衷心的祝賀。」談到兩岸統一問題時，公開信寫道：「尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失。」而大陸歷時21年的金門砲擊，在《告台灣同胞書》發表後正式結束，兩岸自此也進入了「和平發展」的年代。

2008年12月31日，時任國家主席胡錦濤曾在《告台灣同胞書》發表30周年時發表講話，就推動兩岸關係和平發展提出六點意見，強調深化交流合作、推進協商談判，被視為兩岸關係進入和平發展時期後中共對台政策的新綱領。彼時正值國民黨馬英九當選台灣總統，兩岸關係開始一段持續數年的「蜜月期」。

與《告台灣同胞書》發表30周年時相比，兩岸關係目前正處於低谷。習近平會否在講話中重新定調兩岸關係，以及如何提出新的對台政策構想，備受關注。