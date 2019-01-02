中國駐敘利亞大使館籲公民慎往當地　向使館求助費用由個人承擔

去年12月19日，美國總統特朗普以「已經打敗極端組織ISIS」為由，宣布美軍將從敘利亞全面撤出；12月27日，阿聯酋政府宣佈將重開位於敘利亞首都大馬士革（Damascus）的阿聯酋大使館，相關消息被視為敘利亞局勢逐漸緩和的跡象。 不過，中國駐敘利亞大使館1日發佈公告，再次提醒中國公民近期謹慎前往敘首都大馬士革，暫勿前往敘其他地區，堅持前往或面臨「極高安全風險」，因協助產生的費用由個人承擔。

公告說，目前敘利亞戰事仍在進行。在伊德利卜、拉卡、哈馬、代爾祖爾等地區，敘政府軍與恐怖組織及武裝反對派的軍事衝突持續。大馬士革及其他敘政府控制區屢遭空襲，安全形勢不確定性較大。

公告強調，鑑於上述地區的特殊情況，如中國公民在此提醒發布後仍堅持前往，有可能導致當事人面臨「極高安全風險」，並將嚴重影響其獲得協助的實效，因協助產生的費用由個人承擔。公告還提醒已在敘中國公民和確有實際需要赴敘的公務及商務人員保持高度警惕，加強安全防範和應急準備，如遇緊急狀況，及時報警並與中國駐敘使館聯繫。

據知，這次提醒有效期直至2019年6月30日。2018年7月，中國外交部和駐敘使館曾發布謹慎前往大馬士革、暫勿前往敘其他地區的安全提醒。