強推「媒改氣」存隱患？　河北新樂民居疑天然氣爆炸致2死　

1月2日上午7點45分左右，河北石家莊新樂市彭家莊回族鄉小宅村一民居發生爆炸，造成2人死亡。 雖然現在事故具體原因仍在調查中，但又不少網民將矛頭對準了華北地區的「煤改氣」工程，認為事故可能是天然氣爆炸。有網民指各地政府為追求政績，強推「煤改氣」留下許多安全隱患。

河北新樂民居爆炸現場。（網絡圖片）

死者家屬張大娘表示，自己1日下午六點左右從四川剛回來，此前家中已有多天沒人居住。張大娘的女兒女婿1日從外地過來看她。2日早晨張大娘出門買早餐的時候發生了爆炸，回來的時候房子就已經炸塌了：「出門買個掛麵回來，女兒女婿都沒了」。

住在距離爆炸現場大約200米的陳大爺表示，早晨他起床不久，聽到了一聲巨響，感覺門和窗都晃了一下，趕快出門看，發現張大娘家房子已經塌了。

記者在現場看到，張大娘家房子外牆的天然氣管道斷成三節，房子西牆倒塌，屋裡的傢俱等物品全部損壞。

河北新樂民居爆炸現場。（網絡圖片）

有消息稱，爆炸可能是天然氣引起的。對此，新樂市宣傳部相關負責人稱針對此次事故已成立調查組，目前事故原因正在進一步調查當中。

而當地燃氣公司工作人員表示，事故發生後，整個村子的燃氣已經關閉。

此事在網上引起關注，雖然事故原因尚未確定，但不少網民認為這次爆炸與當地政府強推「媒改氣」，卻未做好配套措施有關。有網民現身說法，指其家鄉去年被政府要求全部由燒煤換成天然氣，卻沒有對村民進行相關安全知識培訓，隱患巨大；亦有網民指，有地方天然氣管道均為外置，佈滿村屋牆壁，十分危險。

（河北長城網）