北京小學校工持手錘打傷20名學生　昨發布報告稱京校園安全感最高

北京西城區宣師一附小校內今天（8日）發生一男子傷害學生事件，造成20人受傷，其中3人傷勢較重。經公安調查，嫌疑人賈某為發洩不滿情緒，用手錘在課間將多名學生打傷。

涉事學校圍滿家長。（網上圖片）

央視新聞1月8日消息指，經公安部門初步調查，嫌疑人賈某某，男，49歲，黑龍江人，是該學校聘用的勞務派遣人員，日常從事維修工作。賈某勞務派遣合同將於今年1月到期，勞務公司未與其續簽原來的合同。賈某為發洩不滿情緒，持日常工作用的手錘在課間將多名學生打傷。

目前，公安機關已對賈某採取刑事拘留措施，正在進一步審查中。

平安中國藍皮書指北京校園整體安全係數最高。（北京晚報）

平安中國藍皮書：北京校園整體安全系數最高

儘管目前調查表明，這場襲擊屬於個人行為，但具有諷刺意味的是，就在案發的前一天，由中國人民公安大學首都社會安全研究基地與社科文獻出版社共同發布的《平安中國藍皮書：平安北京建設發展報告（2018）》顯示，北京居民「感到安全」的佔比為91.58%，呈現良好態勢。北京整體安全感狀況相對較好，其中「校園安全感」最好。

藍皮書還指出，北京校園整體安全系數較高，按照不同類型校園安全狀況由高到低排名依次是幼兒園、中小學校園、大學校園。幼兒園整體安全狀況最好，其中最主要的安全問題是「校園食品安全行為」，其他安全問題尚不顯著。

（綜合報道）