【金正恩訪華】新華社發布訪問細節：參觀同仁堂、觀看文藝演出

朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩周一（7日）起第四度訪華，周三（9日）離開北京啟程返回平壤。 《新華社》今天（10日）報道金正恩訪華細節，包括會談前習近平為金正恩舉行歡迎儀式、會談後雙方共同觀看文藝演出、金正恩參觀同仁堂製藥廠亦莊分廠等。

朝鮮領袖金正恩周二（8日）抵達北京後，與中國國家主席習近平展開會談。圖為會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。（新華社）

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報道指出，中朝雙邊會談在金正恩周二（8日）抵達北京當日進行。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。會談後，習近平和夫人彭麗媛為金正恩和夫人李雪主舉行歡迎宴會，並共同觀看文藝演出。

報道指，習近平周三（9日）上午在北京飯店再度會見金正恩，習近平夫人彭麗媛、金正恩夫人李雪主參加會見。會見後，習近平夫婦為金正恩夫婦舉行午宴。金正恩當日還參觀了北京同仁堂股份有限公司同仁堂製藥廠亦莊分廠，實地考察了有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。

在周二（8日）的會談中，習近平表示，當前半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果，成為國際社會普遍期待和共識，政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇。金正恩表示，朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。

（新華社）